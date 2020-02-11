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Вирус из Китая ,  
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В Тюмени перенесшую коронавирус студентку выписали из больницы с цветами

Фото: Liu Dawei / Global Look Press

Китайскую студентку, у которой ранее обнаружили коронавирус, выписали из тюменской больницы с цветами и шариками. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора областного департамента здравоохранения Инну Куликову.

«Все последующие лабораторные исследования показали, что все у этой девушки хорошо. Сегодня ее выписали с цветами и шариками», — сказала она.

По словам Куликовой, все последующие лабораторные исследования не выявили у китаянки коронавирус. Также по результатам анализов вирус не обнаружили у студентов, которые летели с девушкой. Всех их выпишут после окончания карантина.

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О том, что на территории России выявили два случая коронавируса, рассказала 31 января вице-премьер страны Татьяна Голикова. Заболевшими оказались граждане Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.

Сейчас, по данным ВОЗ, коронавирусом заражены свыше 40,5 тыс. человек в мире. При этом власти Китая заявляют о более чем 42,6 тыс. заболевших внутри страны. За пределами КНР выявили 319 подтвержденных случаев заболевания. Более 1 тыс. человек погибли от осложнений, вызванных инфекцией.

Теги: коронавирус, Тюмень
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