В Тюмени перенесшую коронавирус студентку выписали из больницы с цветами

Фото: Liu Dawei / Global Look Press

Китайскую студентку, у которой ранее обнаружили коронавирус, выписали из тюменской больницы с цветами и шариками. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора областного департамента здравоохранения Инну Куликову.

«Все последующие лабораторные исследования показали, что все у этой девушки хорошо. Сегодня ее выписали с цветами и шариками», — сказала она.

По словам Куликовой, все последующие лабораторные исследования не выявили у китаянки коронавирус. Также по результатам анализов вирус не обнаружили у студентов, которые летели с девушкой. Всех их выпишут после окончания карантина.

О том, что на территории России выявили два случая коронавируса, рассказала 31 января вице-премьер страны Татьяна Голикова. Заболевшими оказались граждане Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.