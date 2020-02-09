Самолет МЧС доставил в Китай гуманитарную помощь

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь, сообщается на сайте ведомства.

Объем груза составил 183 куб. м. На борту самолета в КНР привезли медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.

Самолет МЧС вылетел в Китай накануне, 8 февраля. В конце января президент России Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину оказать помощь в связи со вспышкой нового типа коронавируса.

Эпицентром заболевания является китайский город Ухань, расположенный в провинции Хубэй. Вспышка коронавируса началась в этом городе в декабре 2019 года. Затем случаи заболевания зафиксировали в других регионах Китая, а также в США, Франции, Германии, России, Таиланде, Японии и других странах.