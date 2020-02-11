Адвокат назвал сроки перевода историка Соколова из Москвы в Петербург

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Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, пробудет в Москве ориентировочно до середины апреля. Об этом РБК сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

«Историк Соколов остается в Москве до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля. Он жив и относительно здоров, активно сотрудничает со следствием», — сказал Почуев.

Экс-доцента СПбГУ Соколова подозревают в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Сам Соколов признался в убийстве после того, как его задержали при попытке утопить в Мойке части женского тела. Он рассказал, что застрелил Ещенко, а потом расчленил ее и пытался утопить останки в реке. Соколова поместили под арест, который продлили до 9 апреля 2020 года.