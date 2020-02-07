Адвокаты Иссахар подадут кассационную жалобу на приговор российского суда

Вадим Клювгант (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Адвокаты израильтянки Наамы Иссахар, помилованной президентом России Владимиром Путиным, подадут кассационную жалобу на приговор российского суда за контрабанду наркотиков и обратятся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в заявлении защиты, поступившем в РБК.

«То обстоятельство, что актом помилования Наама Иссахар освобождена от дальнейшего отбывания наказания, не означает восстановления ее нарушенных прав. Оно может быть достигнуто лишь отменой неправосудного приговора», — отметили адвокаты.

По поручению Иссахар они готовят кассационную жалобу на приговор Химкинского городского суда и апелляционное определение Московского областного суда, а также жалобу в ЕСПЧ на нарушения ее прав в ходе уголовного преследования.

Нааму Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево во время пересадки из Дели в Тель-Авив. У женщины обнаружили 9,5 грамма гашиша. Она подтвердила, что перевозила наркотики, однако не согласилась с тем, что является контрабандисткой. Осенью ее приговорили к 7,5 года тюрьмы.