Помилованная Путиным Наама Иссахар вернулась в Израиль

Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на котором он вместе со своей супругой и освобожденной израильтянкой Наамой Иссахар вылетел из Москвы, приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Нетаньяху прилетел в Москву на переговоры с президентом России и выразил желание забрать Иссахар и ее мать Яффу. Он встретил их в аэропорту Внуково днем 30 января после переговоров с Владимиром Путиным.

Наама Иссахар была задержана в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево во время пересадки из Дели в Тель-Авив. У 27-летней израильтянки обнаружили 9,5 граммов гашиша. Девушка подтвердила, что наркотик принадлежит ей. В октябре Иссахар приговорили к 7,5 года заключения за контрабанду запрещенных веществ. С просьбой помиловать девушку к президенту России обращались премьер-министр Израиля и ее мать.

29 января Владимир Путин помиловал израильтянку, после того как она подала соответствующее прошение. Нетаньяху поблагодарил российского президента за такое решение.