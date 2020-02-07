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Трамп высмеял Пелоси в шуточном ролике

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео, высмеивающее спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Видео с названием «Сильные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси» смонтировано из выступления Трампа в конгрессе с ежегодным обращением президента «О положении страны», которое прошло 4 февраля. После каждого фрагмента обращения Трампа к военным или героям страны, а также после его сообщений о позитивных достижениях США следуют кадры, на которых Пелоси разрывает листы с копией речи президента.

Пелоси разорвала листы с речью Трампа в момент, когда он закончил выступление и аудитория начала аплодировать. Перед началом мероприятия Трамп не стал пожимать руку Пелоси. Спикер отметила Fox News, что ее действие «было вежливым поступком, учитывая возможные альтернативы».

Пелоси разорвала копию речи Трампа после его выступления в конгрессе
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В сентябре прошлого года Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за его решения о заморозке военной помощи Украине после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.В декабре нижняя палата конгресса, большинство в которой принадлежит членам демократической партии, проголосовала за импичмент, поддержав обвинения Трампа в превышении полномочий и препятствии расследованию. После этого дело об импичменте перешло на рассмотрение в сенат конгресса США.

Трамп оценил процедуру импичмента как поход через ад
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5 февраля американские сенаторы признали Трампа невиновным по двум пунктам обвинения. По словам Трампа, день стал «своего рода праздником», поскольку дело об импичменте стало для него и для всей страны «суровым испытанием».

Теги: Дональд Трамп, США, импичмент
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