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Политика ,  
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Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против обвинений, выдвинутых в отношении президента Дональда Трампа. Таким образом, Трамп стал третьим президентом США, в отношении которого процедура импичмента закончилась оправданием

В среду, 5 февраля, сенат конгресса США вынес оправдательное решение по делу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа. За признание Трампа виновным проголосовали 48 членов верхней палаты по первому пункту обвинений и 47 по второму, против — 52 и 53 соответственно. Для смещения президента с должности требовалось две трети голосов сенаторов.

Таким образом, сенат не согласился подтверждать обвинения, которые в декабре выдвинули против Дональда Трампа в палате представителей. Президента обвиняли в превышении полномочий из-за решения задержать выплаты военной помощи Украине и в препятствовании расследованию эпизода вокруг заморозки этой помощи.

Демократы выразили сожаление из-за решения сената, большинство в котором контролируют республиканцы. «Если зло не остановить, оно распространяется, как вирус. Мы позволили токсичному президенту заразить сенат и подчинить себе его действия», — заявил сенатор-демократ Тим Кейн, бывший кандидат на пост вице-президента США.

В чем обвиняли Трампа

В декабре палата представителей, где большинство мест контролируют демократы, поддержала обвинения против Трампа по двум статьям. Во-первых, президента обвинили в превышении полномочий из-за блокировки выплат военной помощи Украине на сумму в $391 млн. По их мнению, удерживая помощь, президент пытался вынудить власти в Киеве начать расследование против демократа Джо Байдена, возможного соперника Трампа на будущих выборах, сын которого работал в украинской компании Burisma Holdings. Во-вторых, демократы ставили в вину Трампу то, что тот мешал конгрессу расследовать эпизод, связанный с блокировкой военной помощи. В частности Трамп отказался давать показания юридическому комитету палаты представителей.

Трамп и его соратники все обвинения отрицали. Решение президента заморозить помощь Украине они связали с беспокойством о высоком уровне коррупции в этой стране.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джексон и Билл Клинтон. Суд над Трампом в сенате длился 12 дней (22 января — 5 февраля), над Клинтоном — 35 дней (7 января — 12 февраля 1999 года), над Джексоном — 71 день (5 марта — 16 мая 1868 года). Ни один из этих процессов к отставке президента не привел, и в каждом случае сенат выносил оправдательный приговор.

Процесс по импичменту не вызвал серьезных колебаний рейтингов Трампа. На момент начала процедуры деятельность президента пользовалась одобрением 42% респондентов, негативного мнения о работе Трампа придерживались 53%, следует из данных аналитического портала FiveThirtyEight, который агрегирует показатели опросов общественного мнения. 20 декабря эти показатели составляли 43% и 52% соответственно, 15 января — 42% и 53%, 5 февраля — снова 43% и 52%.

Как проходил процесс импичмента

24 сентября — спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о начале расследования в отношении Дональда Трампа из-за удерживания им военной помощи Украине.

31 октября — палата представителей поддержала начало процедуры импичмента против Дональда Трампа.

13 декабря — члены юридического комитета палаты представителей утвердили обвинения против президента.

19 декабря — палата представителей проголосовала за импичмент Дональду Трампу.

22 января — начало слушаний об импичменте в сенате.

6 февраля — сенат оправдал Дональда Трампа.

Во вторник Трамп выступил с ежегодным обращением «О положении страны». В своей речи президент ни разу не упомянул импичмент, заострив внимание на успехах США в экономике. «С момента вступления в должность президента я принял меры по оживлению американской экономики путем избавления от рекордного количества уничтожающих рабочие места регламентов, сокращения налогов на рекордные суммы и борьбы за честные торговые соглашения», — сказал Трамп. «Мы двигаемся вперед такими темпами, которые еще не так давно мы не могли себе представить, и мы никогда не вернемся назад», — заявил он.

Перед началом речи Трамп отказался пожимать руку спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. В ответ Пелоси демонстративно разорвала копию текста речи Трампа после его выступления. 

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Дональд Трамп, импичмент, конгресс США, США
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