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Пелоси разорвала копию речи Трампа после его выступления в конгрессе

Спикер палаты представителей разорвала пополам листки с копией речи Дональда Трампа, когда присутствующие стали аплодировать по окончанию его выступления. Перед началом мероприятия президент отказался пожать руку Ненси Пелоси

После выступления президента США Дональда Трампа с ежегодным обращением «О положении страны» спикер палаты представителей Ненси Пелоси разорвала свою копию речи президента. Трансляцию вел телеканал Fox.

Во время выступления Трампа она вместе с вице-президентом Майком Пенсом сидела за его спиной. Когда президент закончил все встали и начали аплодировать, Пелоси в этот момент пополам разорвала свою копию речи и откинула бумаги в сторону.

Перед началом мероприятия, когда Трамп поднимался на трибуну, он отказался пожать руку Пелоси. Тогда же он передал ей и Пенсу папки с документами.

Отвечая на вопрос корреспондента Fox News о том, почему она порвала листы, Пелоси сказала, что ее действие «было вежливым поступком, учитывая возможные альтернативы».

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В сентябре прошлого года Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом для этого стал его телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором тот попросил начать расследование против компании Burisma и входящего в ее правление Хантера Байдена (сына бывшего вице-президента Джо Байдена, одного из соперников Трампа на выборах).

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Слушания в рамках процедуры начались в ноябре. Палата представителей, контролируемая демократами, проголосовала за импичмент Трампу. После этого рассмотрением дела занялся сенат, где большинство имеют республиканцы, поддерживающие Трампа. В феврале сенаторы проголосовали против вызова свидетелей и сбора новых доказательств. Следующее голосование станет итоговым в рамках процедуры импичмента. Оно состоится 5 февраля.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Дональд Трамп, США, сенат, Палата представителей США
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