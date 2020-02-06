Трамп оценил процедуру импичмента как поход через ад

Президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с публичным заявлением по итогам дела об импичменте, по которому накануне американские сенаторы признали его невиновным по всем пунктам. Слова Трампа передает CNBC.

«Этот день — своего рода праздник, потому что мы прошли через ад», — отметил президент. По словам Трампа, ему и его стране пришлось преодолеть «суровое испытание», которое устроили «нечестные и коррумпированные люди».

Кроме того, во время выступления президент показал собравшимся газету The Washington Post с заголовком «Трамп оправдан» и отметил, что это единственный хороший заголовок, который он когда-либо видел у издания.

Накануне, 5 февраля, сенат конгресса США оправдал Дональда Трампа по двум пунктам обвинений, которые в декабре против него выдвинули в палате представителей. Трампа обвинили в превышении полномочий из-за решения о заморозке выплаты военной помощи Украине и в препятствовании расследованию эпизода вокруг блокировки этой помощи. Трамп отрицал все обвинения и утверждал, что члены демократической партии, которым принадлежит большинство в палате представителей, пытаются «нагло и незаконно» отменить результаты выборов 2016 года и повлиять на предстоящее голосование в 2020 году.