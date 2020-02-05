Трамп отвернулся от протянувшей руку Пелоси перед посланием конгрессу

Президент США Дональд Трамп отказался пожать руку спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Видео опубликовал телеканал CBS News на своем You-Tube канале.

В ролике видно, что президент перед посланием конгрессу США передает папки с заготовками вице-президенту Майку Пенсу и Нэнси Пелоси. Она протянула Трампу руку, видимо, для рукопожатия, однако глава государства отвернулся.

В сентябре 2019 года Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США после разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

СМИ писали, что американский лидер попросил президента Украины начать расследование в от ношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США и потенциального соперника Трампа на выборах главы государства Джо Байдена. Открытые слушания в рамках процедуры начались в середине ноября. В декабре нижняя палата конгресса проголосовала за импичмент президента, а в январе рассмотрение дела начал сенат.