Число зараженных коронавирусом на судне в Японии увеличилось до 20

Врачи обнаружили 20 зараженных коронавирусом среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама в Японии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Ранее сообщалось об обнаружении вируса у 10 пассажиров судна.

Проверка на борту началась после того как выяснилось, что у сошедшего с лайнера полторы недели назад 80-летнего пассажира был обнаружен коронавирус нового типа. Уточнялось, что проверить планируется более 1800 пассажиров и членов экипажа судна. По информации российского посольства в Японии, на лайнере находятся 24 гражданина России. В дипведомстве также сообщили, что среди россиян зараженных нет.

Лайнер Diamond Princess вышел из порта Йокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Во время вояжа судно заходило в порты на японских островах Окинава и Кюсю, а также в Гонконге и Вьетнаме. Мужчина, у которого обнаружили коронавирус, находился на борту судна с 20 по 25 января и сошел в Гонконге. Как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), пассажиры лайнера пробудут в карантине 14 дней.