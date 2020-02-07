Центр с эвакуированными из Китая россиянами опроверг продажу путевок

В Тюменском областном реабилитационном центре «Градостроитель», где разместили эвакуированных из Китая из-за коронавируса россиян, не продают путевки на период карантина до особого распоряжения. Об этом РБК сообщили в администрации санатория.

«Допуск на территорию центра закрыт», — добавили в администрации.

Ранее, 6 февраля, издание «Открытые медиа» сообщило о том, что санаторий «Градостроитель» не остановил продажу путевок на выходные дни и одному из корреспондентов удалось забронировать номер в центре на следующую неделю, несмотря на карантин.

Самолеты ВКС России начали эвакуацию россиян и граждан СНГ из китайского города Ухань, где началось распространение коронавируса, 5 февраля. В пресс-службе Минбороны сообщили, что два самолета доставили в Тюменскую область 144 человек. Там всех прибывших разместят на 14-дневный карантин, отмечала вице-премьер Татьяна Голикова. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в центре для карантина находятся специальная дезинфекционная камера и автономные очистные сооружения.