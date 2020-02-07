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Центр с эвакуированными из Китая россиянами опроверг продажу путевок

В Тюменском областном реабилитационном центре «Градостроитель», где разместили эвакуированных из Китая из-за коронавируса россиян, не продают путевки на период карантина до особого распоряжения. Об этом РБК сообщили в администрации санатория.

«Допуск на территорию центра закрыт», — добавили в администрации.

Ранее, 6 февраля, издание «Открытые медиа» сообщило о том, что санаторий «Градостроитель» не остановил продажу путевок на выходные дни и одному из корреспондентов удалось забронировать номер в центре на следующую неделю, несмотря на карантин.

Появилось видео из центра для эвакуированных из Китая россиян
Общество

Самолеты ВКС России начали эвакуацию россиян и граждан СНГ из китайского города Ухань, где началось распространение коронавируса, 5 февраля. В пресс-службе Минбороны сообщили, что два самолета доставили в Тюменскую область 144 человек. Там всех прибывших разместят на 14-дневный карантин, отмечала вице-премьер Татьяна Голикова. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в центре для карантина находятся специальная дезинфекционная камера и автономные очистные сооружения.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 6 февраля
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5 февраля региональный штаб по профилактике коронавируса опубликовал ролик из центра «Градостроитель», на котором сообщалось о приготовлениях к приему эвакуированных. В частности, в центре приготовили необходимую одежду и документы.

Теги: Тюменская область, карантин, санаторий, новости РБК
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