Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая
Второй самолет ВКС доставил в Тюменскую область 64 человека, эвакуированных из Китая из-за угрозы коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, поступившем в РБК.
Ведомство отмечает, что среди прибывших нет зараженных коронавирусом. «По докладу военных медиков, состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное», — говорится в заявлении. Ведомство отмечает, что эвакуированных из Китая доставят во временное место размещения для прохождения карантина.
Ранее первый самолет ВКС доставил в Тюменскую область 80 человек, эвакуированных из Китая. Среди них также не было заразившихся коронавирусом.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эвакуированных из Китая людей поместят на 14-дневный каратин в Тюменской области. Посольство России в КНР отмечало, что в эвакуации согласились участвовать 144 человека, из них — 128 человек — граждане России, 16 — граждане СНГ.