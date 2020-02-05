Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 63,17 (-0,26) Quote, 12:47
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 69,74 (-0,38) Quote, 12:47
Редакцию РБК эвакуировали из-за пожара Общество, 12:58 Как организовать вебинар и не нарушить авторские права лектора Pro, 12:57 Появилось видео из центра для эвакуированных из Китая россиян Общество, 12:36 Крымский или Бруклинский: узнай город по мосту Недвижимость, 12:35 Двукратный чемпион мира по хоккею Медведев объявил о завершении карьеры Спорт, 12:33 Рогозин ответил на шутку Урганта о снижении требований к космонавтам Общество, 12:32 Синоптики пообещали «арктический холод» в Москве к концу недели Общество, 12:28 Как заработать на листинге на Binance Крипто, 12:19 СК потребовал арестовать избивавшего пятилетнего пасынка мужчину Общество, 12:19 Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России Экономика, 12:12 Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая Общество, 12:06 На чем зарабатывает гастрономический гид Michelin Pro, 12:05 Выбираем эмоции: зачем нужна саморегуляция и как ей научиться Стиль, 12:02 Самый необычный штраф: водителей наказали за гирлянды Авто, 12:00
Вирус из Китая ,  
0 

Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая

Ранее первый самолет ВКС доставил в Тюменскую область 80 человек, эвакуированных из Китая. Заразившихся коронавирусом среди них нет.
Самолет ВКС РФ ИЛ-76 (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Второй самолет ВКС доставил в Тюменскую область 64 человека, эвакуированных из Китая из-за угрозы коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, поступившем в РБК.

Ведомство отмечает, что среди прибывших нет зараженных коронавирусом. «По докладу военных медиков, состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное», — говорится в заявлении. Ведомство отмечает, что эвакуированных из Китая доставят во временное место размещения для прохождения карантина.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 5 февраля
Общество

Ранее первый самолет ВКС доставил в Тюменскую область 80 человек, эвакуированных из Китая. Среди них также не было заразившихся коронавирусом.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эвакуированных из Китая людей поместят на 14-дневный каратин в Тюменской области. Посольство России в КНР отмечало, что в эвакуации согласились участвовать 144 человека, из них — 128 человек — граждане России, 16 — граждане СНГ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что всех прибывших разместят в реабилитационном центре в Тюменской области в нескольких километрах от других жилых зданий. По словам Поповой, внутри него находится специальная дезинфекционная камера, а также автономные очистные сооружения.

Коронавирусная инфекция распространяется с декабря прошлого года. Изначально его обнаружили в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). К 5 февраля от заболевания погибли 492 человека, число зараженных во всех странах составляет 24 537 человек.

Автор: Гаяна Демурина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter