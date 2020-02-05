Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая

Ранее первый самолет ВКС доставил в Тюменскую область 80 человек, эвакуированных из Китая. Заразившихся коронавирусом среди них нет.

Самолет ВКС РФ ИЛ-76 (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Второй самолет ВКС доставил в Тюменскую область 64 человека, эвакуированных из Китая из-за угрозы коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, поступившем в РБК.

Ведомство отмечает, что среди прибывших нет зараженных коронавирусом. «По докладу военных медиков, состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное», — говорится в заявлении. Ведомство отмечает, что эвакуированных из Китая доставят во временное место размещения для прохождения карантина.

Ранее первый самолет ВКС доставил в Тюменскую область 80 человек, эвакуированных из Китая. Среди них также не было заразившихся коронавирусом.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эвакуированных из Китая людей поместят на 14-дневный каратин в Тюменской области. Посольство России в КНР отмечало, что в эвакуации согласились участвовать 144 человека, из них — 128 человек — граждане России, 16 — граждане СНГ.