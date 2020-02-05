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Появилось видео из центра для эвакуированных из Китая россиян

Региональный штаб по профилактике коронавируса опубликовал видео из реабилитационного центра «Градостроитель», в котором разместят эвакуированных из китайского Уханя россиян.

На кадрах, снятых в палате, видно, как на кроватях приготовлены одежда и необходимые бумаги. По словам главврача Владимира Семенова, центр готов к приему эвакуированных россиян: в нем есть все необходимое — от холодильников и телевизоров до доступа к Wi-Fi, и прибывшие «ни в чем не будут нуждаться», отметил он.

Видео: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ранее в Тюменской области приземлились два самолета с эвакуированными из Китая россиянами. На фоне распространения новой коронавирусной инфекции власти решили вывезти их из провинции Хубэй и ее центра Уханя, в котором в конце прошлого года произошла вспышка заболевания, уже унесшего жизни более 490 человек по всему миру.

После прибытия россияне проведут две недели в карантине в специально оборудованном медицинском центре. Как сообщили в Минобороны, пока среди них не выявили ни одного заразившегося.

Теги: коронавирус, эвакуация, видео
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