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Политика ,  
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Российские военные вновь вышли на патрулирование в Сирии без Турции

Турецкие военнослужащие второй раз за неделю не приняли участие в совместном патрулировании с российскими коллегами в Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков, говорится на сайте Минобороны.

По словам Боренкова, из-за неявки турецкой стороны российские военные самостоятельно провели патрулирование в провинциях Хасеке. Кроме того, российская военная полиция продолжила патрулирование в провинции Алеппо. Боренков отметил, что мероприятия прошли по плану и без происшествий.

Ранее турецкие военные не прибыли для участия в совместном патрулировании 3 февраля. Тогда российские военные также выполнили самостоятельное патрулирование в Алеппо.

СМИ сообщили об отмене совместного патрулирования России и Турции в Сирии
Политика

Совместное патрулирование России и Турции в Сирии выполняется в соответствии с российско-турецким Меморандумом о взаимопонимании, который был принят президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября 2019 года.

3 февраля пятеро турецких военных и трое гражданских стали жертвами обстрела в зоне деэскалации в провинции Идлиб. В ответ Турция нанесла удар по позициям сирийской армии. Эрдоган назвал атаки на турецких военных «поворотным пунктом» в конфликте и потребовал ухода сирийских сил «на безопасное расстояние от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе в феврале».

4 февраля Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили координацию совместных действий в Сирии и атаку на турецких военных 3 февраля. Эрдоган тогда в разговоре отметил, что такие события вредят совместным мирным усилиям в регионе.

Теги: Сирия, Турция, патрулирование
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