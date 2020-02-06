Российские военные вновь вышли на патрулирование в Сирии без Турции

Турецкие военнослужащие второй раз за неделю не приняли участие в совместном патрулировании с российскими коллегами в Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков, говорится на сайте Минобороны.

По словам Боренкова, из-за неявки турецкой стороны российские военные самостоятельно провели патрулирование в провинциях Хасеке. Кроме того, российская военная полиция продолжила патрулирование в провинции Алеппо. Боренков отметил, что мероприятия прошли по плану и без происшествий.

Ранее турецкие военные не прибыли для участия в совместном патрулировании 3 февраля. Тогда российские военные также выполнили самостоятельное патрулирование в Алеппо.

Совместное патрулирование России и Турции в Сирии выполняется в соответствии с российско-турецким Меморандумом о взаимопонимании, который был принят президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября 2019 года.