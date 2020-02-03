СМИ сообщили об отмене совместного патрулирования России и Турции в Сирии

Совместное патрулирование России и Турции, запланированное на понедельник, отменено после обстрела турецких войск в провинции Идлиб, сообщает ряд турецких СМИ. Причины произошедшего пока не называются

Военная полиция России на границе Сирии и Турции (Фото: Сергей Новиков / ТАСС)

Патрулирование в понедельник на севере Сирии, которое совместно осуществляют Россия и Сирия, отменено. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah и турецкий телеканал NTV без указания источников.

Патруль должен был действовать в окрестностях города Айн-эль-Араб (Кобани) на севере Сирии, у границы с Турцией. О причинах отмены патрулирования не сказано.

Патрулирование было отменено после обстрела турецких военных сирийскими силами в провинции Идлиб. По информации Министерства обороны Турции, в результате погибли шесть человек. В ответ Турция обстреляла позиции сирийской армии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о том, что от 30 до 35 сирийских солдат были «нейтрализованы в ходе операции».

Ранее Минобороны России объяснило инцидент тем, что турецкая сторона не предупредила Россию о готовящихся перемещениях по территории провинции. Анкара выступает против президента Сирии Башара Асада и не поддерживает с ним контактов, поэтому Турция обменивается информацией о действиях в Сирии с Россией. Обе страны выступают гарантами безопасности в стране.