Политика , 04 фев, 22:49
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Путин и Эрдоган обсудили координацию действий в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили координацию действий в Сирии. Об этом сообщает сайт Кремля.
Российский лидер обратил внимание на активизацию террористов, чьи действия привели к жертвам среди мирного населения.
По информации Reuters, Эрдоган также обсудил с Путиным нападение на турецких военнослужащих в Сирии 3 февраля. По словам турецкого президента, эти события наносят ущерб совместным мирным усилиям в регионе.
Турецкий лидер также сообщил, что Анкара будет использовать свои права на самооборону в случае продолжения подобных атак.
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