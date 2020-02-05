Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Сирия нарушила режим прекращения огня в провинции Идлиб и должна отвести свои части от турецких наблюдательных пунктов

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Xu Suhui / Global Look Press)

Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует агентство Anadolu.

«Если сирийские силы не отведут своих военных на безопасное расстояние от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе в феврале, Турция будет вынуждена принять ответные меры», — отметил турецкий лидер во время своего выступления в парламенте. Он также заявил, что наземные и воздушные Вооруженные силы Турции будут свободно перемещаться в Идлибе, выполнять там операции, какие потребуются.

Турецкие военные попали под обстрел сирийских войск в провинции Идлиб 3 февраля. Первоначально сообщалось о четырех погибших, потом их количество выросло до восьми. Турция пообещала предпринять ответные действия в отношении Сирии и вскоре атаковала позиции сирийских сил. По словам турецкого министра обороны Хулуси Акара, в результате обстрела было нейтрализовано 76 сирийских военных.

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