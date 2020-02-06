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Политика ,  
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В Кремле назвали место встречи Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко 7 февраля в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

Президенты обсудят «актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства», сообщили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл только дату переговоров, отмечая, что они пройдут на территории России.

В свою очередь, Александр Лукашенко, анонсируя переговоры, отметил, что наступил «некий момент истины». По его словам, они с Путиным выстроили хорошие отношения между странами и не стоит их ломать.

В отношениях Москвы и Минска в последнее время возникли ряд разногласий, связанных с обсуждением параметров Союзного государства, а также с поставками в Белоруссию российской нефти.

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Так, например, 6 февраля Лукашенко заявил, что Москва не выполняет ранее взятые на себя обязательства по поставкам нефти, и от ранее согласованного объема в 2 млн т в месяц в январе отправила только четверть (500 тыс. т).

Последний раз вопросы, связанные с созданием Союзного государства России и Белоруссии, Путин и Лукашенко обсуждали в начале декабря. Тогда их встреча продлилась более пяти часов, однако лидеры покинули резиденцию «Бочаров Ручей», где проходили переговоры, без заявлений для прессы.

В конце декабря, оценивая проделанную в рамках интеграции двух стран работу, Путин заявил, что хотя результаты процесса «значительные», многое еще не сделано.

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко
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