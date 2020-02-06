Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти

Белорусский президент утверждает, что в январе зафиксированные на межправительственном уровне обязательства были выполнены лишь на четверть

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Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.

«В этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти, по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс., одна четверть», — сообщил Лукашенко (цитата по «БелТА»), отметив, что проблемы во взаимоотношениях двух стран «стали привычными в последнее время».

Президент Белоруссии потребовал от участников совещания принять меры, «чтобы Россия выполняла обязательства», и доложить ему о результатах.

Лукашенко еще раз указал на необходимость поиска альтернативных поставщиков сырья, сотрудничество с которыми должно обеспечить бесперебойную работу белорусских НПЗ.