Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 62,8 (-0,38) Quote, 12:31
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 69,08 (-0,66) Quote, 12:31
На отправленном на карантин в Гонконге лайнере оказалось четверо россиян Общество, 15:09 Эксперты оценили данные о лидирующих по потреблению водки регионах Общество, 15:03 Какие необычные продукты до неузнаваемости изменят страховой рынок Pro, 15:03 10 закрытых клубов от Лондона до Сочи РБК и Reef Residence, 15:01 В январе в России зафиксировали рост продаж новых легковых автомобилей Бизнес, 14:51 Кузнецова и Павлюченкова отказались сыграть за сборную России по теннису Спорт, 14:49 Путин поручил выделить бюджетные средства на ремонт домов и дорог в Крыму Экономика, 14:48 Володин назвал причиной упадка регионов России «кормежку» республик СССР Экономика, 14:44 Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России Общество, 14:43 Рада отказалась отменить сокращающий обучение на русском языке закон Политика, 14:33 Мосгорсуд возобновил уголовное дело о похищении Авраама Руссо Общество, 14:28 В Москве за взятку задержали следователя по особо важным делам Общество, 14:26 Ургант извинился за шутку о космонавтах и сделал «выговор» ее автору Общество, 14:25 «Крылья Советов» объявили об аренде футболиста «Зенита» Спорт, 14:13
Экономика ,  
0 

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти

Белорусский президент утверждает, что в январе зафиксированные на межправительственном уровне обязательства были выполнены лишь на четверть
Русснефть RNFT ₽530,4 +0,15% Купить
BRENT BR-3.20 $55,51 -1,14%
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.

«В этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти, по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс., одна четверть», — сообщил Лукашенко (цитата по «БелТА»), отметив, что проблемы во взаимоотношениях двух стран «стали привычными в последнее время».

Президент Белоруссии потребовал от участников совещания принять меры, «чтобы Россия выполняла обязательства», и доложить ему о результатах.

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным фразой «момент истины наступил»
Политика

Лукашенко еще раз указал на необходимость поиска альтернативных поставщиков сырья, сотрудничество с которыми должно обеспечить бесперебойную работу белорусских НПЗ.

Представитель группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, начавшей в январе 2020 года поставки нефти в Белоруссию, сообщил РБК, что в общей сложности компании группы, в том числе «РуссНефть», поставили за этот месяц 500 тыс. т сырья. Таким образом, в январе нефть из России в Белоруссию поставлял только «Сафмар». В феврале компании группы планируют поставить в республику еще около 450 тыс. т.

5 февраля глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что предварительную заявку на поставку нефти в Белоруссию в феврале 2020 года вслед за «Сафмаром» подала компания «Татнефть». Возможный объем этих поставок он оценил в 80 тыс. т.

3 января «РИА Новости» сообщило о приостановке поставок в Белоруссию из-за требований Минска снизить контрактную цену. Источник агентства в отрасли заявил, что российские поставщики рассчитывали сохранить рыночную цену плюс премию примерно $10. Белоруссия надеялась на улучшение условий для себя. Лидеры обеих стран обсуждали поставки в конце декабря, однако к соглашению не пришли.

4 февраля Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным, намеченную на 7 февраля. «Я так понимаю и об этом ему буду говорить открыто: некий момент истины наступил», — пообещал он.

Авторы: Евгений Калюков, Тимофей Дзядко
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, нефть
Материалы по теме
«Сафмар» начал поставки нефти на Мозырский НПЗ
Экономика
«Татнефть» вслед за «Сафмаром» подала заявку на поставки нефти Белоруссии
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter