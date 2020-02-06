Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти
Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.
«В этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти, по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс., одна четверть», — сообщил Лукашенко (цитата по «БелТА»), отметив, что проблемы во взаимоотношениях двух стран «стали привычными в последнее время».
Президент Белоруссии потребовал от участников совещания принять меры, «чтобы Россия выполняла обязательства», и доложить ему о результатах.
Лукашенко еще раз указал на необходимость поиска альтернативных поставщиков сырья, сотрудничество с которыми должно обеспечить бесперебойную работу белорусских НПЗ.