Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 63,91 (+0,77) Quote, 03 фев, 12:12
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 70,79 (+1,19) Quote, 03 фев, 12:12
Врачи назвали причины роста заболеваемости раком Общество, 12:48 Лукашенко обвинил Москву в обмане с ценами на газ Политика, 12:45 Рогозин предложил снизить требования к набору космонавтов Общество, 12:40 5 новых сверхстатусных клубов РБК и Reef Residence, 12:29 Нефть упала до минимума за 13 месяцев. Что это значит для инвестора? Quote, 12:28 Минобороны сообщило об отправке первого самолета за россиянами в Ухань Общество, 12:21 Умер олимпийский чемпион по хоккею 1984 года Александр Скворцов Спорт, 12:20 Кремль подтвердил встречу Путина с Лукашенко Политика, 12:12 Лукашенко объяснил задержание глав сахарных заводов их связями с Россией Общество, 12:08 Минздрав выбрал место для эвакуации россиян из Китая Общество, 12:00 Что помогает паре сохранять интерес друг к другу долгое время РБК и L’Oréal Professionnel, 11:59 В Иране вынесли смертный приговор за шпионаж в пользу ЦРУ Политика, 11:57 Сборные Китая пропустят ЧМ по бенди в Иркутске и Осло из-за коронавируса Спорт, 11:55 Ключевые события fashion-ретейла. Дайджест новостей Pro, 11:54
Политика ,  
0 

Кремль подтвердил встречу Путина с Лукашенко

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко 7 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, встреча пройдет на территории России.

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным фразой «момент истины наступил»
Политика

Анонсируя переговоры, президент Белоруссии сказал, что наступил «некий момент истины». По словам Лукашенко, они с Путиным создали добрые политические отношения между странами. «Нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры», — добавил он.

Лукашенко добавил, что Москва не выполнила своего обещания продавать Минску газ по ценам, которые используются внутри России. По его словам, такие договоренности были достигнуты, когда российская сторона получила контроль над «Белтрансгазом».

Материалы по теме
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным фразой «момент истины наступил»
Политика
Лукашенко поблагодарил «рискнувшего приехать в Минск» Помпео
Политика
Кремль заявил об отсутствии в ближайших планах встречи Путина с Лукашенко
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter