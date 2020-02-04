Кремль подтвердил встречу Путина с Лукашенко

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко 7 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, встреча пройдет на территории России.

Анонсируя переговоры, президент Белоруссии сказал, что наступил «некий момент истины». По словам Лукашенко, они с Путиным создали добрые политические отношения между странами. «Нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры», — добавил он.

Лукашенко добавил, что Москва не выполнила своего обещания продавать Минску газ по ценам, которые используются внутри России. По его словам, такие договоренности были достигнуты, когда российская сторона получила контроль над «Белтрансгазом».