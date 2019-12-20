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Путин заявил о «многих» невыполненных пунктах по Союзном государству

Президент России Владимир Путин заявил о «значительных результатах работы» в рамках исполнения договора о Союзном государстве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Совсем недавно, 8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора. Хочу сразу отметить, что несмотря на то что многое — мы с Вами это констатировали — не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные», — сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Путин отметил, что за время существования организации товарооборот между Россией и Белоруссией вырос с $9 млрд до $35,5 млрд, а также были решены многие вопросы в социальной сфере.

Кроме того, он упомянул, что опыт создания Союзного государства использовался при формировании других межгосударственных объединений, в частности ЕврАзЭс. «Так что это имело пролонгированное значение не только для нас, но и для других наших партнеров», — подчеркнул президент.

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20 декабря в Петербурге проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, где Владимир Путин перед началом встречи провел двухсторонние переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В прошлый раз Лукашенко и Путин встречались 7 декабря в Сочи, где лидеры стран обсуждали интеграцию в рамках Союзного государства. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщал, что на переговорах был достигнут прогресс по ряду направлений, включая сельское хозяйство, связь, таможенные вопросы, а также регулирование нефтяного рынка.

В преддверии встречи в Петербурге Лукашенко заявлял, что намерен до конца года «окончательно расставить точки над «i» по вопросам функционирования двух государств.


 

Теги: Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Союзное государство
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