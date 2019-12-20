Путин заявил о «многих» невыполненных пунктах по Союзном государству

Президент России Владимир Путин заявил о «значительных результатах работы» в рамках исполнения договора о Союзном государстве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Совсем недавно, 8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора. Хочу сразу отметить, что несмотря на то что многое — мы с Вами это констатировали — не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные», — сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин отметил, что за время существования организации товарооборот между Россией и Белоруссией вырос с $9 млрд до $35,5 млрд, а также были решены многие вопросы в социальной сфере.