Захарова ответила на слова главы МИД Польши о победе в «споре» с Россией

Мария Захарова (Фото: mariya-zaharova.ru)

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила слова министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре» с Россией.

«Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице», — написала она в Facebook, комментируя высказывание Чапутовича.

Польский министр ранее 3 февраля заявил, что Москве не удалось «навязать» свое повествование истории, в связи с чем Варшава определенно выиграла этот «исторический спор».

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский 31 января объявил о безусловном праве Варшавы требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне. Захарова, в свою очередь, назвала это заявление шаромыжничеством — жульничеством и стремлением поживиться за чужой счет.