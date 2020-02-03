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Захарова ответила на слова главы МИД Польши о победе в «споре» с Россией

Мария Захарова (Фото: mariya-zaharova.ru)

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила слова министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре» с Россией.

«Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице», — написала она в Facebook, комментируя высказывание Чапутовича.

Польский министр ранее 3 февраля заявил, что Москве не удалось «навязать» свое повествование истории, в связи с чем Варшава определенно выиграла этот «исторический спор».

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Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский 31 января объявил о безусловном праве Варшавы требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне. Захарова, в свою очередь, назвала это заявление шаромыжничеством — жульничеством и стремлением поживиться за чужой счет.

В середине января представитель российского МИД обвинила Польшу в стремлении исказить предпосылки начала Второй мировой войны и ситуацию перед ней на фоне того, что власти отказались праздновать конец немецкой оккупации.

Теги: Мария Захарова, МИД Польши, победа, спор, история, Россия
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