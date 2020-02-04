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Вирус из Китая ,  
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 4 февраля

Жертвами нового вида вируса стали более 400 человек, по данным властей Китая заражены более 20 тыс. человек. Главное — в материале РБК
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Погибшие и пострадавшие

  • По данным ВОЗ, заражены 17 391 человек (из них в Китае 17 238). За пределами Китая зафиксировано 153 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах.
  • Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 20 438 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 20 623 человек.
  • 427 человек погибли. Зафиксирован второй случай смерти за пределами материкового Китая, 39-летний мужчина скончался в Гонконге. В конце января он ездил в город Ухань, где началась вспышка вируса.

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Фотогалерея 

Ситуация в России

  • В конце января в России выявили первых зараженных в Забайкальском крае и Тюменской области. Зараженными в стране остаются два человека, они оба граждане Китая.
  • РЖД с 3 февраля временно приостановили железнодорожное сообщение с Китаем. Российские авиакомпании также останавливают рейсы в Китай, с 14 февраля прекратятся и чартеры.
  • Правительство временно ограничило въезд для прибывающих из Китая иностранцев во всех аэропортах страны. Исключение сделали для рейсов, которые выполняют через аэропорт Шереметьево, а также для граждан Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, официальных делегаций и лиц с видом на жительство в России.
  • Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что власти будут помещать заболевших иностранцев в российские стационары и обеспечивать их лечение. После выздоровления зараженные смогут сами принимать решение, оставаться ли им в России. Вводить новые ограничения из-за вируса правительство считает нецелесообразным.
  • Власти рассматривают возможность ввести временный запрет на экспорт медицинских масок и средств защиты из России.

Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Политика

Ситуация в других странах

  • Из-за новостей о распространении коронавируса и ограничений, наложенных властями, спрос на нефть в Китае упал на 20%. С 20 января на новостях о коронавирусе цены на нефть снизились на 13%. Аналитики Citigroup прогнозируют цену барреля нефти Brent на уровне $47 при наихудшем сценарии.
  • По данным WSJ, Саудовская Аравия требует от стран — участниц ОПЕК сократить добычу нефти минимум на 500 тыс. барр. в день, чтобы поддержать спрос. Экстренное совещание участников нефтекартеля может состояться уже на следующей неделе.
  • США запретили въезд для недавно посетивших Китай иностранцев. Вскоре после этого власти КНР обвинили Вашингтон в провоцировании паники из-за нового коронавируса с помощью «чрезмерной реакции».
  • Смертность от вируса составляет 2,1%, сообщили в МИД Китая.

    Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК
Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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