Китайский коронавирус. Самое актуальное на 4 февраля

Жертвами нового вида вируса стали более 400 человек, по данным властей Китая заражены более 20 тыс. человек. Главное — в материале РБК

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Погибшие и пострадавшие

По данным ВОЗ, заражены 17 391 человек (из них в Китае 17 238). За пределами Китая зафиксировано 153 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 20 438 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 20 623 человек.

20 438 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 20 623 человек. 427 человек погибли. Зафиксирован второй случай смерти за пределами материкового Китая, 39-летний мужчина скончался в Гонконге. В конце января он ездил в город Ухань, где началась вспышка вируса.

Ситуация в России