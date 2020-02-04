Вирус из Китая , 04 фев, 07:30
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 4 февраля
Жертвами нового вида вируса стали более 400 человек, по данным властей Китая заражены более 20 тыс. человек. Главное — в материале РБК
Погибшие и пострадавшие
- По данным ВОЗ, заражены 17 391 человек (из них в Китае 17 238). За пределами Китая зафиксировано 153 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах.
- Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 20 438 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 20 623 человек.
- 427 человек погибли. Зафиксирован второй случай смерти за пределами материкового Китая, 39-летний мужчина скончался в Гонконге. В конце января он ездил в город Ухань, где началась вспышка вируса.
Ситуация в России
- В конце января в России выявили первых зараженных в Забайкальском крае и Тюменской области. Зараженными в стране остаются два человека, они оба граждане Китая.
- РЖД с 3 февраля временно приостановили железнодорожное сообщение с Китаем. Российские авиакомпании также останавливают рейсы в Китай, с 14 февраля прекратятся и чартеры.
- Правительство временно ограничило въезд для прибывающих из Китая иностранцев во всех аэропортах страны. Исключение сделали для рейсов, которые выполняют через аэропорт Шереметьево, а также для граждан Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, официальных делегаций и лиц с видом на жительство в России.
- Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что власти будут помещать заболевших иностранцев в российские стационары и обеспечивать их лечение. После выздоровления зараженные смогут сами принимать решение, оставаться ли им в России. Вводить новые ограничения из-за вируса правительство считает нецелесообразным.
- Власти рассматривают возможность ввести временный запрет на экспорт медицинских масок и средств защиты из России.