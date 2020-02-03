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S7 приостановит полеты в Китай и Гонконг

Фото: Aero Icarus / flickr.com

Авиакомпания S7 Airlines с 4 февраля по 28 марта полностью остановит полеты из России в Китай, об этом РБК сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Полеты будут прекращены после выполнения 4 февраля рейса S7 5724 Пекин — Новосибирск (прилет в 10:00 по местному времени)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в продолжении выполнения рейсов в Китай есть риски, поскольку контроль состояния здоровья пассажиров находится вне прямой зоны ответственности авиаперевозчика, а базовая проверка в аэропорту не позволяет гарантированно выявить первичные симптомы инфекции.

Всем пассажирам будет оформлен возврат полной стоимости авиабилетов, также говорится в сообщении.

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В конце января авиакомпания разрешила пассажирам вернуть билеты на рейсы в Китай, выполняемые до 10 февраля.

Из-за распространения коронавируса авиаперевозчики по всему миру начали отменять полеты в Китай. По данным Reuters, одна из крупнейших в мире авиакомпаний United Airlines в период с 1 по 8 февраля отменила 24 рейса из США в Пекин, Гонконг и Шанхай.

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Российские «Уральские авиалинии» отменили рейсы в ЕС и Японию, популярные у граждан Китая. Данное решение в авиакомпании объяснили требованием китайских властей и Ростуризма. Ранее ведомство рекомендовало россиянам отказаться от поездок в КНР.

По данным ВОЗ на утро 3 января, в Китае количество зараженных — 14 411 человек, в других странах — 146 человек. Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщает о 17 205 случаях заболевания в КНР и 17 388 случаях с учетом остальных стран. Всего от болезни погиб 361 человек, за пределами Китая был зафиксирован один смертельный случай.

Теги: коронавирус, Китай, S7
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