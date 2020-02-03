S7 приостановит полеты в Китай и Гонконг

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Авиакомпания S7 Airlines с 4 февраля по 28 марта полностью остановит полеты из России в Китай, об этом РБК сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Полеты будут прекращены после выполнения 4 февраля рейса S7 5724 Пекин — Новосибирск (прилет в 10:00 по местному времени)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в продолжении выполнения рейсов в Китай есть риски, поскольку контроль состояния здоровья пассажиров находится вне прямой зоны ответственности авиаперевозчика, а базовая проверка в аэропорту не позволяет гарантированно выявить первичные симптомы инфекции.

Всем пассажирам будет оформлен возврат полной стоимости авиабилетов, также говорится в сообщении.