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Вирус из Китая ,  
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S7 раскритиковала план принимать рейсы из Китая в Шереметьево

Власти закрыли авиасообщение с Китаем, разрешив принимать только несколько рейсов в одном терминале «Шереметьево». В S7 это назвали нецелесообразным, поскольку пересадка в Москве может увеличить число контактов с зараженными
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Решение принимать рейсы из Китая только в одном терминале аэропорта Шереметьево нецелесообразно. Об этом РБК сообщили в пресс-службе S7. Самолеты этой авиакомпании базируются в московском аэропорту «Домодедово». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о планах отправлять все рейсы из Китая и в Китай только через Шереметьево.

В компании отметили, что сейчас у нее наибольший поток российских пассажиров идет через города Сибири и Дальнего Востока. «Если смотреть на статистику продаж до 20 февраля, видно, что количество пассажиров, направляющихся в города Сибири, в два раза превышает аналогичную категорию пассажиров в Москву», — заявили в S7. Поэтому при перелете с пересадкой в Москве может увеличиться вероятность контакта с кем-либо, кто уже заражен вирусом.

Все рейсы из Китая будет принимать отдельный терминал Шереметьево
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Авиакомпания также отметила, что пока не получала от регулирующих органов никаких распоряжений о прекращении авиасообщения с КНР.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 февраля власти решили ограничить авиасообщение с Китаем. По ее словам, летать смогут регулярные рейсы «Аэрофлота» по направлениям: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Продолжат полеты и лайнеры четырех китайских авиакомпаний. Все рейсы будут выполняться только из терминала F аэропорта Шереметьево.

Вспышка коронавируса началась в декабре прошлого года. Изначально заболевание обнаружили в городе Ухань (провинция Хубэй). Позже заболевшие были выявлены во всех остальных регионах КНР, множестве азиатских стран, США, Австралии, Канаде и нескольких государствах в Европе.

В России о первых случаях заражения коронавирусом стало известно 31 января. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что он обнаружен у двух человек в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба — граждане Китая. По словам Голиковой, зараженных изолировали, им оказывают помощь и риска дальнейшего распространения инфекции нет.

Контроль в российских аэропортах из-за коронавируса. Фоторепортаж
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Россия закрыла границы с КНР в пяти регионах на Дальнем Востоке, усилила санитарно-карантинный контроль и проводит дезинфекцию в аэропортах и на вокзалах.

Авторы: Мария Кокорева, Гаяна Демурина
Теги: S7, коронавирус, вирус, авиасообщение
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