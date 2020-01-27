S7 Airlines разрешила пассажирам сдать или обменять билеты в Китай

S7 Airlines разрешила пассажирам оформить вынужденный возврат или обменять билеты на рейсы в Китай или Гонконг, а также обратно из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, поступившем в РБК.

Отмечается, что эта возможность распространяется на рейсы с 24 января по 10 февраля. При обмене пассажиры смогут сохранить тариф и маршрут перелета, но дата вылета должна быть не позднее 29 февраля.

Авиакомпания также сообщает, что приняла меры реагирования на сложную эпидемиологическую ситуацию в Китае, в том числе проверила комплектацию аптечек на борту самолетов и усилила контроль за уборкой воздушных средств.

Вспышка заболевания, вызываемого новым видом коронавируса, была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день погиб 81 человек, более 2,8 тыс. заражены. Некоторые российские авиакомпании отменили запланированные рейсы в Китай до стабилизации ситуации. «Аэрофлот» на прошлой неделе также разрешил пассажирам сдать приобретенные билеты.