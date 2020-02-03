Как выглядят карантинные пункты для граждан КНР в Приморье. Фоторепортаж

В приграничных с Китаем районах Приморья начали открывать карантинные пункты для граждан КНР. Это связано с распространением коронавируса 2019-nCoV. В России зарегистрировано два случая заражения. Оба больных — граждане Китая.

В Хасанском и Октябрьском районах Приморья 2 февраля был введен режим ЧС.

Один из карантинных пунктов в Приморье открылся на базе здания физкультурно-оздоровительного комплекса в районе пограничного пункта пропуска Артем.

Карантинные пункты появятся во всех районах Приморья, где есть пограничные пункты пропуска (Артем, Пограничный, Хасанский, Октябрьский районы).

Граждане КНР с симптомами коронавирусной инфекции, которые пересекут границу в связи с выданным видом на жительство, должны будут находиться в пункте в течение двух недель.

В России первые два случая заражения были выявлены в конце января. Это граждане Китая, находящиеся в Забайкальском крае и Тюменской области.

Решением правительства временно приостановлено оформление и выдача рабочих виз для граждан Китая.