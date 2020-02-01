Беглов назвал трагедией смерть рабочего при обрушении спорткомплекса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким рабочего, погибшего при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«В Петербурге произошла трагедия. Во время работ по ликвидации аварийности здания «СКК Петербургский» погиб молодой человек. Потрясен случившимся, как и все петербуржцы», — сказал он.

Беглов сообщил, что поручил оказать помощь семье погибшего.

По его словам, обрушение подтвердило высокую степень износа здания и то, что решение его снести было правильным. Он заявил, что власти Петербурга возьмут под особый контроль соблюдение техники безопасности строительными и другими компаниями.