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Беглов назвал трагедией смерть рабочего при обрушении спорткомплекса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким рабочего, погибшего при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«В Петербурге произошла трагедия. Во время работ по ликвидации аварийности здания «СКК Петербургский» погиб молодой человек. Потрясен случившимся, как и все петербуржцы», — сказал он.

Обрушение крыши спортивного комплекса в Петербурге. Полное видео
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Беглов сообщил, что поручил оказать помощь семье погибшего.

По его словам, обрушение подтвердило высокую степень износа здания и то, что решение его снести было правильным. Он заявил, что власти Петербурга возьмут под особый контроль соблюдение техники безопасности строительными и другими компаниями.

Последствия обрушения спорткомплекса в Петербурге. Фоторепортаж
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Накануне в Петербурге произошло обрушение при демонтаже концертно-спортивного комплекса. По данным МЧС, рухнуло 80% стен и кровли здания на площади 28 тыс. кв. м.

В результате погиб рабочий, который находился на крыше. Следователи начали проверку. В компании ООО «СКА-Арена», которая в 2020 году получила концессию на реконструкцию и эксплуатацию комплекса, заявили, что высотный рабочий нарушил технику безопасности. В пресс-службе отметили, что он не был пристегнут.

Теги: Санкт-Петербург, Александр Беглов, арена, обрушение
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