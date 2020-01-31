МЧС назвало площадь обрушения спортивного комплекса в Петербурге

Площадь обрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге составила 28 тыс. кв. м. Об этом РБК сообщили в городском ГУ МЧС России.

«Произошло обрушение 80% стен и кровли комплекса на площади 28 тыс. кв. м», — заявили в главке.

Обрушение произошло при демонтаже спортивно-концертного комплекса. В результате погиб один рабочий, который в этот момент находился на крыше. На опубликованном ранее видео было видно, как рабочий пытался добежать до строительной люльки, но не успел.

В связи с обрушением следователи начали доследственную проверку. На месте происшествия находятся 80 спасателей и 30 единиц техники. Под завалами могут находиться другие люди, предположили в МЧС.