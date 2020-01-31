Последствия обрушения спорткомплекса в Петербурге. Фоторепортаж

В Санкт-Петербурге днем 31 января во время демонтажа здания спортивно-концертного комплекса «Петербургский» обрушились конструкции. Обрушение произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант. Рабочий, резавший металлоконструкции, не успел добежать до строительной люльки, подвешенной на стреле. Позднее под обломками было найдено его тело. На месте старого комплекса, построенного в 1970-х, планируют соорудить новую спортивную арену.



