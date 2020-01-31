Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 63,14 (+0,1) Quote, 12:05
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 69,6 (+0,18) Quote, 12:05
Аэропорт Шереметьево перевел все рейсы из Китая в отдельный терминал Общество, 20:17 «Дочка» Ростеха вложилась в утилизацию пластиковых бутылок Общество, 20:05 Рейтинг доверия Путину вырос до максимума за три месяца Общество, 19:44 Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша Общество, 19:39 КамАЗ допустил сокращение производства из-за коронавируса Бизнес, 19:37 Компания заявила о предотвращении самовольного обрушения спорткомплекса Общество, 19:36 В МЧС заявили об отсутствии взрыва у метро «Владимирская» в Петербурге Общество, 19:32 S7 раскритиковала план принимать рейсы из Китая в Шереметьево Общество, 19:15 Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля Бизнес, 19:09 Москва уведомила Пекин об эвакуации россиян из провинции Хубэй Общество, 19:07 В Забайкалье закрыли школы и ограничат массовые мероприятия Общество, 18:56 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:55 Высокопоставленного сотрудника МВД задержали за взятку в $300 тыс. Общество, 18:50 Роструд начал проверку после взрыва на заводе в Мценске Общество, 18:43
Общество ,  
0 

Компания заявила о предотвращении самовольного обрушения спорткомплекса

Своевременный демонтаж аварийных конструкций здания спортивно-концертного комплекса «Петербургский» позволил не допустить его случайного обрушения и массовых жертв среди людей. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ООО «СКА-Арена» — компании-концессионера, которая в 2020 году получила концессию на реконструкцию и эксплуатацию СКК, который остался в собственности властей Санкт-Петербурга.

При этом в пресс-службе уточнили, что погибший высотный рабочий нарушил технику безопасности. «Погибший не сварщик. Это называется правильно — высотный рабочий. Он выполнял работы на высоте. К сожалению, им была нарушена техника безопасности. Он не был пристегнут», — пояснили в «СКА-Арена».

Компания поручилась оказать всю необходимую помощь семье погибшего работника.

Крыша СКК «Петербургский» рухнула днем 31 января во время демонтажных работ. Обрушение произошло, когда один из рабочих перерезал ванты — металлические тросы, которые соединяли железобетонное несущее кольцо и мембрану кровли.

Обрушение крыши спортивного комплекса в Петербурге. Полное видео
Общество

Находившийся в этот момент на кольце рабочий не успел добежать до люльки и погиб. На месте происшествия продолжается разбор завалов. В МЧС не исключают, что под обломками могут находиться еще люди.

Площадь обрушения составила 28 тыс. кв. м — это около 80% несущих конструкций и крыши спорткомплекса.

СКК «Петербургский» являлся самой крупной в мире ледовой ареной. Его начали строить в 1970 году, а открыли спустя десять лет. В январе 2020 года правительство Санкт-Петербурга и ООО «СКА-Арена» заключили концессионное соглашение. В соответствии с ним старый аварийный комплекс будет снесен, а на его месте должен появиться многофункциональный спортивно-концертный комплекс вместимостью более 20 тыс. зрителей.

Теги: Санкт-Петербург, обрушение, арена, новости РБК
Материалы по теме
Спасатели нашли тело погибшего при обрушении спорткомплекса в Петербурге
Общество
Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение
Общество
МЧС назвало площадь обрушения спортивного комплекса в Петербурге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter