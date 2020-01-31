Компания заявила о предотвращении самовольного обрушения спорткомплекса

Своевременный демонтаж аварийных конструкций здания спортивно-концертного комплекса «Петербургский» позволил не допустить его случайного обрушения и массовых жертв среди людей. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ООО «СКА-Арена» — компании-концессионера, которая в 2020 году получила концессию на реконструкцию и эксплуатацию СКК, который остался в собственности властей Санкт-Петербурга.

При этом в пресс-службе уточнили, что погибший высотный рабочий нарушил технику безопасности. «Погибший не сварщик. Это называется правильно — высотный рабочий. Он выполнял работы на высоте. К сожалению, им была нарушена техника безопасности. Он не был пристегнут», — пояснили в «СКА-Арена».

Компания поручилась оказать всю необходимую помощь семье погибшего работника.

Крыша СКК «Петербургский» рухнула днем 31 января во время демонтажных работ. Обрушение произошло, когда один из рабочих перерезал ванты — металлические тросы, которые соединяли железобетонное несущее кольцо и мембрану кровли.