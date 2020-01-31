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В Петербурге при демонтаже спортивного комплекса рухнула крыша

В процессе демонтажа произошло обрушение, предположительно, погиб один рабочий

В Санкт-Петербурге при сносе спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло обрушение, сообщает «Фонтанка». Сообщается, предположительно, об одном погибшем рабочем, который проводил демонтажные работы на крыше здания.

«Фонтанка» публикует кадры, на которых видно, как конструкция рушится, рабочий пытается успеть добежать до строительной люльки, но не успевает.

На место происшествия прибыли спасательные службы. «Предварительно под завалами могут находиться рабочие», — приводит издание слова представителя ГУ МЧС. «Во время проведения демонтажа здания СКК произошло обрушение. Завалы будут обследоваться, по поводу людей вопрос открыт», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Площадь обрушения составила примерно 25–28 тыс. кв. м, добавляет ТАСС со ссылкой на МЧС.

В пресс-службе департамента здравоохранения Санкт-Петербурга РБК сообщили, что пока не владеют информацией о погибших и пострадавших. «На месте дежурят бригады скорой», — уточнили в ведомстве. «У нас сейчас информация прорабатывается совместно с прокуратурой города и следственным комитетом», — добавили РБК в инспекции труда Санкт-Петербурга на вопрос о возможном погибшем и пострадавших при демонтаже.

СКК «Петербургский был построен в 1970—1979 годах. В 2019 году петербургские власти объявили конкурс на проведение реконструкции здания для его использования в качестве площадки проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года.

Единственным участником конкурса было ООО «СКА-Арена». Компания обязалась построить новый объект с ледовой ареной, писал «Коммерсантъ».

Авторы: Мария Бондаренко, Екатерина Костина, Любовь Порываева
Теги: Санкт-Петербург
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