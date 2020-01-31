СК начал проверку после обрушения спорткомплекса в Петербурге

В связи с обрушением крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» начата доследственная проверка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По информации ведомства, на место происшествия выехал руководитель ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Александр Клаус. Сейчас проводится осмотр, опрашиваются свидетели, изымается документация и назначаются экспертизы.

Крыша СКК «Петербургский» обрушилась днем 31 января. На объекте выполнялись работы по демонтажу — на месте старого комплекса планируют построить новую спортивную арену.

Процесс сноса здания снимали с дрона, на видео попал и момент обрушения. На кадрах видно, как двое рабочих, один из которых находится в подвешенной на стреле люльке, работают на крыше. В какой-то момент она начинает рушиться, рабочий, резавший металлоконструкции, пытается добежать до края, но не успевает.