Обрушение крыши спортивного комплекса в Петербурге попало на видео

Момент обрушения крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» попал на видео. Запись публикует «Фонтанка».

На кадрах видно, как двое рабочих — один из них находится в строительной люльке — производят демонтажные работы на крыше. Один из рабочих режет металлическую балку, соединяющую основное полотно крыши с ее периметром. В этот момент крыша и балюстрада начинают рушиться.

Коптер, с которого ведется съемка, показывает общий план — видно, что крыша обрушилась на всей площади спортивного комплекса.

Ранее сообщалось, что при сносе «Петербургского», который был построен в 1970-х годах, произошло обрушение. На месте происшествия находятся сотрудники пожарной службы, скорой помощи и МЧС. Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться рабочие.