Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 февраля

Жертвами обнаруженного в конце 2019 года нового вида вируса стали более 200 человек, несколько китайских городов закрыто, а случаи инфицирования зафиксированы и за пределами КНР, в том числе и в России. Главное — в материале РБК

Фото: Ivan Abreu / Bloomberg

Погибшие и пострадавшие

По данным ВОЗ, заражены 9826 человек (из них в Китае 9720). За пределами Китая 106 подтвержденных случаев заражения в 19 странах.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая 1 февраля сообщила о 11 тыс. 791 подтвержденных случаях заболевания.

11 тыс. 791 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 11 тыс. 943 человек.

Согласно данным Национальной комиссии, заражение вирусом заподозрено еще почти у 18 тыс. человек в Китае, 243 удалось вылечить.

259 человек погибли.

Ситуация в России