Вирус из Китая , 01 фев, 10:05
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 февраля
Жертвами обнаруженного в конце 2019 года нового вида вируса стали более 200 человек, несколько китайских городов закрыто, а случаи инфицирования зафиксированы и за пределами КНР, в том числе и в России. Главное — в материале РБК
Погибшие и пострадавшие
- По данным ВОЗ, заражены 9826 человек (из них в Китае 9720). За пределами Китая 106 подтвержденных случаев заражения в 19 странах.
- Национальная комиссия по здравоохранению Китая 1 февраля сообщила о 11 тыс. 791 подтвержденных случаях заболевания.
- С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 11 тыс. 943 человек.
- Согласно данным Национальной комиссии, заражение вирусом заподозрено еще почти у 18 тыс. человек в Китае, 243 удалось вылечить.
- 259 человек погибли.
Ситуация в России
- 31 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о выявлении первых двух случае заболевания в России. Оба заболевших — граждане Китая. Они находятся в Забайкальском крае и Тюменской области. Обоих отправили в больницы и изолировали. Контактировавших с ними лиц также госпитализировали. Как позднее сообщили местные власти, состояние здоровья госпитализированного в Забайкалье улучшилось.
- Правительство решило приостановить выдачу рабочих виз гражданам Китая, а также ограничить авиасообщение, сохранив только рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.
- Минздрав порекомендовал лечить коронавирус у взрослых препаратами «Рибавирин», рекомбинантный «Интерферон бета Ib» и «Лопинавир/Ритонавир».
- На границе с Китаем в Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации. Во всех пунктах пропуска на границе с Китаем установлен карантин, накануне они прекратили работу.
- Власти решили эвакуировать россиян из китайского города Ухань, где изначально обнаружили коронавирус, и провинции Хубэй. 1 февраля эвакуацию начали через три автомобильных пункта пропуска через госграницу с КНР в Приморье.
- Российские туроператоры, работающие с Китаем, оценили свои потери из-за коронавируса в $100 млн.