Медики увезли в больницу контактировавших с зараженными вирусом из Китая

Остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением, сообщает Роспотребнадзор. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России госпитализировали тех, кто близко контактировал с двумя гражданами Китая, у которых выявили новую коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Коронавирус выявили у двух человек, вернувшихся из Китая. С первого дня пребывания в России их отправили в боксированные отделения инфекционных стационаров.

«Лица из близкого контакта госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении.

В сообщении Роспотребнадзора уточняется, что заболевания в обоих случаях протекают в легкой клинической форме, состояние заболевших удовлетворительное, жалоб нет.