Власти не увидели у коронавируса «избирательности» по национальностям

Заразиться коронавирусом 2019-nCoV могут граждане любой страны, представители разных рас и национальностей. Об этом на брифинге заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».

Она напомнила, что среди заболевших есть не только граждане Китая, а также граждане европейский стран. «[Есть заболевшие] и в американских Соединенных Штатах, и [где] граждане и национальности, и расы совершенно другой», — напомнила Попова.

«И это подтверждает, что вирус специальной избирательности на сегодня очевидной не имеет», — сказала она.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о первых случаях заражения в России. По ее словам, заболевание подтвердили у двух человек из Тюменской области и Забайкальском крае. Оба — граждане Китая. Голикова отметила, что они получают медицинскую помощь, их изолировали.