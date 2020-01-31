Голикова поручила контролировать рост цен в аптеках из-за коронавируса

Фото: АГН «Москва»

Аптечные сети и фармакологические компании не должны использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом и повышать цены. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

По ее словам, поступает информация, что некоторые аптеки сейчас завышают стоимость профилактических средств и средства индивидуальной защиты. «Поэтому мы со своей стороны обращаемся к аптечным сетям, производителям, чтобы они не пользовались текущей ситуацией», — сказал Голикова.

Она также дала соответствующее поручение Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзору. Ведомства проследят, чтобы аптечные сети не завышали цены.

Ранее вице-премьер сообщила, что в России выявили первых двух заболевших коронавирусом 2019-nCoV. В обоих случаях заразившиеся — китайцы, их обнаружили в Забайкалье и Тюменской области. Сейчас они помещены в карантин и получают медицинскую помощь.