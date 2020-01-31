Аксенов назвал глупостью действия чиновниц из Керчи

Сергей Аксенов (Фото: glava.rk.gov.ru)

В поступке главы горсовета Керчи Майи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы, решивших поздравить блокадников, не было злого умысла, считает глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Это была глупость. А за такую глупость увольняют», — заявил глава республики.

По словам главы Крыма, чиновницы многое сделали «в корне неправильно». Он отметил, что «из элементарной вежливости» не стоило заходить в квартиры к блокадникам в одежде и обуви. Также вручаемые подарки должны соответствовать поводу и быть понятными людям. «Но самая главная помощь — материальная поддержка», — написал Аксенов.

Он также отметил, что все необходимые «управленческие решения» по этому вопросу уже приняты.