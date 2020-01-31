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Аксенов назвал глупостью действия чиновниц из Керчи

Сергей Аксенов (Фото: glava.rk.gov.ru)

В поступке главы горсовета Керчи Майи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы, решивших поздравить блокадников, не было злого умысла, считает глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Это была глупость. А за такую глупость увольняют», — заявил глава республики.

По словам главы Крыма, чиновницы многое сделали «в корне неправильно». Он отметил, что «из элементарной вежливости» не стоило заходить в квартиры к блокадникам в одежде и обуви. Также вручаемые подарки должны соответствовать поводу и быть понятными людям. «Но самая главная помощь — материальная поддержка», — написал Аксенов.

Он также отметил, что все необходимые «управленческие решения» по этому вопросу уже приняты.

Ветераны поддержали главу горсовета Керчи после скандала с блокадниками
Общество

Ранее в Сети были опубликованы фотографии Майи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы, которые в шубах пришли поздравлять переживших блокаду Ленинграда людей. В качестве подарков они вручили ветеранам «символический хлеб» и медали. Позднее пресс-секретарь горсовета объяснила «Говорит Москва», что чиновницы преподнесли в подарок ветеранам «караимские пироги ручной работы», приготовленные татарской общиной.

Сергей Аксенов после вызвавшего резонанс происшествия заявил, что депутатов и чиновников, пришедших поздравить блокадников в шубах, нужно уволить с занимаемых должностей, лишить депутатских мандатов и исключить из партии «Единая Россия». После этого глава горсовета Керчи Мая Хужина подала в отставку, однако затем забрала заявление, объяснив его «сиюминутной слабостью». Аксенов в ответ назвал самодурством отказ чиновницы увольняться и пригрозил вмешаться в ситуацию, после чего Хужина снова заявила об отставке.

Теги: Сергей Аксенов, Керчь
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