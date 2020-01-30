Аксенов потребовал уволить пришедших в шубах к блокадникам депутатов

Фото: горсовет-керчь.рф

Керченские депутаты и чиновники, которые пришли поздравить переживших блокаду Ленинграда и не сняли в жилье ветеранов шубы, должны быть уволены. Об этом РБК заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии «Единая Россия», — сказал Аксенов.

27 января на сайте керченского горсовета была опубликована информация, что глава горсовета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько чиновников пришли к блокадникам и подарили им хлеб и памятные медали.

На фотографиях было видно, что прошедшие в помещение чиновницы облачены в дорогие шубы. Сообщалось, что они в день снятия блокады вручили ветеранам символический хлеб. Позже участники мероприятия объяснили, что вручили пироги с мясом, которые специально для этого были испечены в местной татарской общине. А верхнюю одежду они не снимали из-за ограниченности во времени.

Пользователям социальных сетей не понравился контраст дорогих одежд и копеечных презентов. Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков назвал такое поздравление неправильным и связал действие сотрудниц муниципалитета с непониманием элементарной этики.