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Чиновница из Керчи передумала увольняться после скандала с блокадниками

Свое заявление об отставке глава городского совета решила отозвать, сочтя его «сиюминутной слабостью». Ее отставки накануне потребовал глава Крыма Сергей Аксенов
Фото: Мая Хужина / Facebook

Глава горсовета Керчи Мая Хужина отзывает свое заявление об отставке, сообщила она ТАСС.

«Я отзываю свое заявление, это была сиюминутная слабость», — сказала она.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы Крыма и направил запрос в отдел информационной политики и связям с общественностью аппарата Керченского городского совета.

Глава горсовета Керчи и ее зам уволились после скандала с блокадниками
Общество

Накануне Хужина подавала заявление об отставке после скандала, связанного с публикациями в СМИ сообщений о визите главы Керчи и других чиновников к блокадникам. На фотографиях, опубликованных на сайте горсовета, видно, что чиновницы были одеты в шубы, а в описании говорилось, что они подарили ветеранам «символический хлеб» и памятные медали. Глава Крыма Сергей Аксенов после этого заявил, что председатель горсовета Керчи и другие чиновники должны быть уволены и исключены из «Единой России». Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков также назвал такое поздравление неправильным и связал действие сотрудниц муниципалитета с непониманием элементарной этики.

Позднее пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова заявила, что блокадникам подарили не хлеб, а пироги. «Мы просто объехали блокадников и поздравили их с этой датой, полного снятия блокады Ленинграда. Преподнесли караимские пироги ручной работы. Все это раскрутили, как будто это какие-то подачки нищенские. Это не хлеб, это караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем!» — сказала она. Шубы чиновницы не снимали, потому что у них не было на это времени, уточнила Ушакова.

Одна из блокадниц, с которой после скандала связался телеканал РЕН ТВ, Евгения Прошина, сказала, что осталась довольна поздравлением. «В этом году поздравили, в прошлом приходили. В этом году поздравили таким шикарным букетом, медалью очень красивой. И принесли очень вкусный пирог с мясом и какими-то овощами. Все попробовали, пирог очень вкусный. Всем понравился. Я очень благодарна таким вниманием. Это очень символично», — сказала она.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Екатерина Костина, Любовь Порываева
Теги: Керчь, скандал, блокадники
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