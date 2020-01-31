Чиновница из Керчи передумала увольняться после скандала с блокадниками

Свое заявление об отставке глава городского совета решила отозвать, сочтя его «сиюминутной слабостью». Ее отставки накануне потребовал глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: Мая Хужина / Facebook

Глава горсовета Керчи Мая Хужина отзывает свое заявление об отставке, сообщила она ТАСС.

«Я отзываю свое заявление, это была сиюминутная слабость», — сказала она.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы Крыма и направил запрос в отдел информационной политики и связям с общественностью аппарата Керченского городского совета.

Накануне Хужина подавала заявление об отставке после скандала, связанного с публикациями в СМИ сообщений о визите главы Керчи и других чиновников к блокадникам. На фотографиях, опубликованных на сайте горсовета, видно, что чиновницы были одеты в шубы, а в описании говорилось, что они подарили ветеранам «символический хлеб» и памятные медали. Глава Крыма Сергей Аксенов после этого заявил, что председатель горсовета Керчи и другие чиновники должны быть уволены и исключены из «Единой России». Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков также назвал такое поздравление неправильным и связал действие сотрудниц муниципалитета с непониманием элементарной этики.