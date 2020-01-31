Ветераны поддержали главу горсовета Керчи после скандала с блокадниками

Мая Хужина (Фото: Официальный сайт Керченского городского совета)

Ветераны Керчи поддерживают председателя керченского городского совета Маю Хужину после скандала с поздравлением блокадников. Об этом РБК сообщил заместитель председателя Общественной организации ветеранов Керчи, ветеран Вооруженных сил СССР Федор Козлов.

«Мы все поддерживаем Маю Викентьевну [Хужину]. Это была акция, которая проходила не только в Керчи, но и по всей стране, чтобы вспомнить людей, которые пережили эту трагедию и встретиться с ними. Это была акция, при которой мы были обязаны посетить наших блокадников», — заявил он, добавив, что ветеранов возмутил негатив, возникший вокруг этого события.

Представитель организации рассказал, что испечь национальные пироги пообещала одна из татарок, знакомая Хужиной. В результате местные жители исполнили свое обещание, и пироги были доставлены блокадникам.

«Это говорит о том, что мы помним этот кусочек хлеба в 125 г, который жители Ленинграда получали во время войны», — пояснил он.