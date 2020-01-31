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Ветераны поддержали главу горсовета Керчи после скандала с блокадниками

Мая Хужина  (Фото: Официальный сайт Керченского городского совета)

Ветераны Керчи поддерживают председателя керченского городского совета Маю Хужину после скандала с поздравлением блокадников. Об этом РБК сообщил заместитель председателя Общественной организации ветеранов Керчи, ветеран Вооруженных сил СССР Федор Козлов.

«Мы все поддерживаем Маю Викентьевну [Хужину]. Это была акция, которая проходила не только в Керчи, но и по всей стране, чтобы вспомнить людей, которые пережили эту трагедию и встретиться с ними. Это была акция, при которой мы были обязаны посетить наших блокадников», — заявил он, добавив, что ветеранов возмутил негатив, возникший вокруг этого события.

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Представитель организации рассказал, что испечь национальные пироги пообещала одна из татарок, знакомая Хужиной. В результате местные жители исполнили свое обещание, и пироги были доставлены блокадникам.

«Это говорит о том, что мы помним этот кусочек хлеба в 125 г, который жители Ленинграда получали во время войны», — пояснил он.

Козлов также сообщил, что в скором времени организация планирует посещение участников битвы за Сталинград в связи с годовщиной.

Ранее на сайте горсовета Керчи опубликовали сообщение, что Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько чиновников посетили 11 ветеранов, переживших блокаду Ленинграда. На фотографии было видно, что чиновницы, одетые в шубы, вручали ветеранам медали и «символический хлеб». Пользователи интернета раскритиковали чиновниц.

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Одна из участниц мероприятия пояснила, что у сотрудников горсовета не было времени снять верхнюю одежду.

Сама Хужина решила подать в отставку, однако потом отозвала свое заявление, сославшись на «сиюминутную слабость». Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ее отказ уходить в отставку «наглостью» и потребовал ее увольнения. После этого Хужина вновь решила покинуть пост.

Теги: ветераны, Керчь, Крым, новости РБК
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