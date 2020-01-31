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Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

Мая Хужина изначально подала заявление об отставке, но позднее заявила, что не чувствует своей вины в скандале с блокадниками и отозвала его. Нежелание Хужиной покинуть свой пост глава Крыма назвал наглым
Фото: Мая Хужина / Facebook

Глава горсовета Керчи Мая Хужина вновь решила подать в отставку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса. Она отзывала свое заявление, но в итоге опять передумала и решила все же покинуть пост.

Сообщение об этом появилось вскоре после того, как глава Крыма Сергей Аксенов, потребовавший ранее отставки Хужиной, назвал ее отказ уходить в отставку «наглостью», «ересью и самодурством». «Созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя главы городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе», — написал он в Facebook.

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Хужина подала заявление об отставке накануне, 30 января, после скандала из-за визита с подарками к блокадникам. Тогда в социальных сетях пользователи начали возмущаться фотографиями с мероприятия, на которых Хужина и сопровождавшие ее чиновницы стояли в шубах вместе с блокадницей, которой подарили хлеб и памятную медаль. После скандала в горсовете Керчи заявили, что это был не хлеб, а «символические пироги». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что председатель горсовета Керчи и другие чиновники должны быть уволены и исключены из «Единой России».

30 января Хужина подала заявление об отставке, но на следующий день заявила, что не чувствует за собой вины и отзывает заявление.

«Она, видимо, что-то эмоционально сказала, но затем пояснила, что выполнит любое решение главы Крыма», — прокомментировал это решение Фикс. Как передает ТАСС, вопрос об отставке Хужиной будет рассматриваться 3 февраля.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Керчь, Крым
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Политика
Чиновница из Керчи передумала увольняться после скандала с блокадниками
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Глава горсовета Керчи и ее зам уволились после скандала с блокадниками
Общество
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