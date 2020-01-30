В Крыму отреагировали на подаренные ветеранам в Керчи медали и хлеб

Фото: горсовет-керчь.рф

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал РБК информацию о том, что керченские чиновницы подарили пережившим блокаду Ленинграда ветеранам хлеб и медали.

«Ну это что-то такое удивительное. Я думаю, что они, конечно, не дружат с пониманием элементарной этики, не дружат с ветеранами. Мне кажется, все это не очень приятно слышать. Конечно, это неправильно, подобные вещи вызывают удивление», — сказал он.

Заместитель главы администрации города Керчь Сергей Шимко отказался от комментариев для РБК, сославшись на занятость. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин на звонки РБК не ответил.

Ранее на сайте горсовета Керчи было опубликовано сообщение о том, что председатель горсовета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили 11 ветеранов, переживших блокаду Ленинграда. На прилагаемом к новости фотоотчете чиновницы в шубах вручали ветеранам медали и хлебные изделия. В сообщении говорилось, что «символический хлеб» от чиновниц пережившие блокаду «принимали с особым трепетом». Позднее пользователи соцсетей раскритиковали чиновниц.

Одна из участниц мероприятия, пресс-секретарь Диана Ушакова объяснила «Говорит Москва» произошедшее тем, у сотрудников горсовета не было времени снять верхнюю одежду. Она пояснила, что в качестве подарка чиновницы преподнесли «караимские пироги ручной работы», которые приготовила татарская община.