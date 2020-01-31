Аксенов назвал самодурством отказ керченской чиновницы увольняться

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил вмешаться в ситуацию после отказа главы горсовета Керчи Маи Хужиной уходить в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Аксенов назвал «наглостью», «ересью и самодурством» заявление председателя горсовета Керчи о том, что она не видит своей вины в скандале с вручением хлеба ветеранам блокадного Ленинграда, живущим в городе.

Он сообщил, что обсудил ситуацию с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным и потребовал в течение дня уволить главу и заместителя городского совета. Если это не будет исполнено, Аксенов пригрозил приехать в понедельник Керчь, чтобы на внеочередной сессии городского совета «поставить точку в этом вопросе».

«Посмотрим, где они смогут после этого работать», — добавил он.