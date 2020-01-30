Помилованная Путиным израильтянка улетела из России на самолете Нетаньяху

Премьер лично встретил освобожденную израильтянку в московском аэропорту Внуково-2

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Израильтянка Наама Иссахар, помилованная президентом России Владимиром Путиным и освобожденная из колонии, вылетела в Израиль вместе с премьером страны Биньямином Нетаньяху на его самолете. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Самолет вылетел из столичного аэропорта Внуково-2, сообщает агентство.

ТАСС днем в четверг опубликовал серию фотографий из Внуково-2. На одной из них видно, как Иссахар, ее мать, Нетаньяху и его супруга Сара поднимаются по трапу самолета. Другая фотография подписана как «самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в аэропорту Внуково-2». Со ссылкой на своего корреспондента агентство также сообщает, что самолет Нетаньяху, на борту которого находилась освобожденная израильтянка, покинул Москву.

Ранее на странице израильского премьера в Twitter появилась видеозапись встречи Нетаньяху с Иссахар и ее матерью в московском аэропорту. «Очень трогательно встретить тебя. Сейчас мы возвращаемся домой», — сказал глава кабинета министров.

Наама Иссахар была приговорена в России к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Ее задержали в апреле минувшего года в Шереметьево во время пересадки по пути из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке было обнаружено 9,6 г гашиша. В Израиле и Индии его хранение в таких количествах ненаказуемо. Израильтянка признала, что наркотик принадлежит ей, но не признала вину в контрабанде.