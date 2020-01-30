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Помилованная Путиным израильтянка улетела из России на самолете Нетаньяху

Премьер лично встретил освобожденную израильтянку в московском аэропорту Внуково-2
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Израильтянка Наама Иссахар, помилованная президентом России Владимиром Путиным и освобожденная из колонии, вылетела в Израиль вместе с премьером страны Биньямином Нетаньяху на его самолете. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Самолет вылетел из столичного аэропорта Внуково-2, сообщает агентство.

ТАСС днем в четверг опубликовал серию фотографий из Внуково-2. На одной из них видно, как Иссахар, ее мать, Нетаньяху и его супруга Сара поднимаются по трапу самолета. Другая фотография подписана как «самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в аэропорту Внуково-2». Со ссылкой на своего корреспондента агентство также сообщает, что самолет Нетаньяху, на борту которого находилась освобожденная израильтянка, покинул Москву.

Помилованная Путиным Наама Иссахар вышла на свободу. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее на странице израильского премьера в Twitter появилась видеозапись встречи Нетаньяху с Иссахар и ее матерью в московском аэропорту. «Очень трогательно встретить тебя. Сейчас мы возвращаемся домой», — сказал глава кабинета министров.

Наама Иссахар была приговорена в России к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Ее задержали в апреле минувшего года в Шереметьево во время пересадки по пути из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке было обнаружено 9,6 г гашиша. В Израиле и Индии его хранение в таких количествах ненаказуемо. Израильтянка признала, что наркотик принадлежит ей, но не признала вину в контрабанде.

Власти Израиля обращались к Путину с просьбой освободить девушку. Кроме того, с российским президентом встречалась мать Иссахар. В Кремле говорили, что необходимо личное ходатайство осужденной. Омбудсмен Татьяна Москалькова говорила, что Наама Иссахар не стала просить российского лидера о помиловании, так как считала, что достаточно обращения ее матери и руководства Израиля. Позднее после общения с адвокатами израильтянка подала прошение о помиловании. 29 января российский президент помиловал ее, Нетаньяху поблагодарил Путина за это. В тот же день Иссахар вышла на свободу.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: помилование, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Москва
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Помилованная Путиным Наама Иссахар вышла на свободу. Фоторепортаж
Общество
Нетаньяху встретился с освобожденной израильтянкой Иссахар
Общество
Помилованная Путиным израильтянка Иссахар вышла на свободу
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