Путин наградил орденом пережившего аварию «Союза» космонавта Овчинина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении космонавта Алексея Овчинина орденом Мужества. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе отмечаются мужество и высокий профессионализм, которые Овчинин проявил «при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур».

В октябре 2018 года при старте ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна была доставить на Международную космическую станцию Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга, произошла авария. Система аварийного спасения сработала штатно, и экипаж приземлился в 20–25 км от города Жезказган в Казахстане на спускаемом аппарате пилотируемого корабля «Союз МС-10».

Овчинин и Хейг повторно отправились на МКС в марте 2019 года. В общей сложности они провели на станции 203 дня. В октябре Владимир Путин наградил Ника Хейга орденом Мужества.