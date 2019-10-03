«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС

«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС

Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

«Бурлаки» дома!» — написала пресс-служба госкорпорации, использовав позывной космического корабля.

Первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури прибыл на МКС 26 сентября на космическом корабле «Союз МС-15» и провел на станции всего неделю. Его полет на МКС был совершен в рамках соглашения между «Роскосмосом» и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида.

Алексей Овчинин и Ник Хейг провели на станции в общей сложности 203 дня.