Ученые признали угрозу появления дыр в корпусе МКС из-за коррозии

Коррозия и разгерметизация являются серьезными проблемами, которые на сегодняшний день имеются на жилых модулях корпуса Международной космической станции (МКС). К такому выводу в ходе исследования пришли ученые Института медико-биологических проблем РАН. Его результаты приводит агентство «РИА Новости».

Специалисты приступили к разработке новых методов обнаружения разъедающих станцию микроорганизмов. Согласно результатам исследования, масштаб коррозионных повреждений и угроза разгерметизации обитаемых модулей указывают на необходимость разработки средств мониторинга выявленных коррозионных повреждений гермокорпуса и процесса контроля остаточной толщины гермокорпуса.

Разработкой новой аппаратуры, предназначенной для обнаружения коррозии, займется Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений. Затем оборудование в рамках эксперимента «Эмиссия» планируется испытать на МКС. Ученые полагают, что данный эксперимент позволит выявить предаварийную ситуацию, создающую угрозу разгерметизации в обитаемых отсеках.

Кроме прочего, космонавты в ходе исследования выявили 131 место, подверженное коррозии. Среди них два места — в туалете. По данным специалистов, чаще всего наибольший рост микроорганизмов зачастую обнаруживали «холодных» зонах, где была высокая вероятность выпадения конденсата атмосферной влаги.