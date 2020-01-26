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Ученые признали угрозу появления дыр в корпусе МКС из-за коррозии

Коррозия и разгерметизация являются серьезными проблемами, которые на сегодняшний день имеются на жилых модулях корпуса Международной космической станции (МКС). К такому выводу в ходе исследования пришли ученые Института медико-биологических проблем РАН. Его результаты приводит агентство «РИА Новости».

Специалисты приступили к разработке новых методов обнаружения разъедающих станцию микроорганизмов. Согласно результатам исследования, масштаб коррозионных повреждений и угроза разгерметизации обитаемых модулей указывают на необходимость разработки средств мониторинга выявленных коррозионных повреждений гермокорпуса и процесса контроля остаточной толщины гермокорпуса.

Разработкой новой аппаратуры, предназначенной для обнаружения коррозии, займется Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений. Затем оборудование в рамках эксперимента «Эмиссия» планируется испытать на МКС. Ученые полагают, что данный эксперимент позволит выявить предаварийную ситуацию, создающую угрозу разгерметизации в обитаемых отсеках.

Кроме прочего, космонавты в ходе исследования выявили 131 место, подверженное коррозии. Среди них два места — в туалете. По данным специалистов, чаще всего наибольший рост микроорганизмов зачастую обнаруживали «холодных» зонах, где была высокая вероятность выпадения конденсата атмосферной влаги.

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В общей сложности в служебном модуле «Заря», а также функционально-грузовом блоке «Звезда» и малом исследовательском модуле «Рассвет» российского сегмента МКС было было выявлено 110 локальных областей коррозионного разрушения и 21 участок с коррозионными очагами. К числу наиболее опасных специалисты отнесли восемь зон. По их данным, в регулярном контроле с использованием приборов нуждаются четыре зоны. Еще четыре — требуют наблюдения со стороны космонавтов. Среди наиболее опасных — зоны трех иллюминаторов, потолок и одна из стенок в туалете. Ученые считают, что одной из причин тому является плохая вентиляция на данных участках. Свидетельством тому послужили обнаруженные грибы Aspergillus, Penicillium glabrum, Ulocladium botrytis, Cladosporium cladosporioides и другие. 

По мнению специалистов, росту микроорганизмов также способствует ультразвуковой фон, возникающий от работы оборудования.

В конце 2018 года космонавты обнаружили в обшивке космического корабля «Союз МС-09» отверстие диаметром около 2 мм Космонавт Сергей Прокопьев смог заделать дыру с помощью эпоксидной смолы. Как заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, на обшивке корабля были обнаружены следы скольжения сверла по поверхности, а в бытовом отсеке корабля — следы металлической пыли.

Теги: МКС, ученые
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